Scoppio della Pertite con 47 vittime. Bianca, 93 anni: “Mai dimenticato la mamma”

“La mamma non si dimentica. Anche se sono passati tanti anni”. Bianca Rossi ha 93 anni: ne aveva 10 quando – era l’8 agosto 1940, la guerra appena scoppiata – dall’Infrangibile si levò una nube densa di fumo. La Pertite era scoppiata, uccidendo 47 lavoratori. Fra di loro anche Anna Racchini, mamma di Bianca. Oggi, 83 anni dopo, Bianca è ancora davanti alla lapide in piazzetta Pescheria che ricorda la tragedia: presenti i rappresentanti delle istituzioni, dalla sindaca Katia Tarasconi che evidenzia: “47 vittime e 700 feriti: per ognuno di loro oggi siamo qui – spiega – ma il nostro tempo non è poi così lontano da allora se consideriamo che nei primi sei mesi di quest’anno il lavoro è stato fatale per sette persone nella nostra provincia: oltre il doppio rispetto allo stesso periodo del 2022”. Presenti anche il prefetto Daniela Lupo e Bruno Galvani di Anmil. Un omaggio floreale è stato deposto da parte dell’Associazione Vittime di guerra e degli Amici della Pertite.

