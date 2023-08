Non risponde al telefono e al citofono: vicini chiamano i soccorsi. Stava dormendo

Vigili del fuoco e ambulanza sono intervenuti nei giorni scorsi in via Taverna, a Piacenza, per soccorrere una persona che si supponeva fosse stata colta da malore. Fortunatamente così non è stato e quando i vigili del fuoco sono entrati in un appartamento al secondo piano di una palazzina si sono imbattuti nel padrone di casa che stava dormendo. A chiedere l’intervento dei soccorsi alcun vicini di casa che non avevano più visto la persona che abitava vicino a loro e che non rispondeva neppure al campanello e al telefono. Comprensibilmente allarmati i vicini hanno così telefonato ai soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autoscala e un’ambulanza del 118.

