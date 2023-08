Sulle piattaforme e come manager ha girato il mondo. Stefano: “Piacenza nel cuore”

Stefano Francesconi da Gragnano ha girato il mondo, 30 Paesi, una vita da emigrato vero anche se sempre con un filo diretto con Piacenza costituito dalla famiglia e dalla volontà di ritornare a casa, a fine carriera. Una storia da globetrotter in giro per il mondo, al lavoro per l’Eni e la Saipem prima sulle piattaforme petrolifere in mezzo al mare e poi come manager: dall’Irlanda alla Nigeria all’India, all’Iraq, all’Arabia sadudita al Bahrein. Francesconi è partito da Piacenza nel 1974 e vi è tornato definitivamente nel 2019: una vita da emigrato lunga 45 anni.

“Ho sempre lavorato nel settore petrolifero – spiega Francesconi -. Quando sono partito da Piacenza avevo 22 anni. In giro per il mondo Piacenza mi mancava molto. Ogni tanto, quando ancora internet non esisteva, la società mi mandava dei pacchi ogni 2-3 settimane e lì c’erano 5-6 copie di Libertà, ormai vecchie di settimane ma ero contento di leggerle. A Madras, in India, dove ho lavorato per diversi anni, ero l’unico italiano”.

