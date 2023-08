Livello del Po basso: interrotti i trasporti dei pellegrini con il “taxi fluviale”

Scarseggia l’acqua in Po e il “taxi fluviale” della via Francigena è costretto a tirare i remi in barca. Da alcuni giorni, a Calendasco sono stati sospesi al guado di Sigerico i trasporti dei pellegrini dalla sponda lombarda a quella piacentina a causa del basso livello del fiume Po causato dalla scarsità di piogge della stagione estiva. Ieri, all’idrometro di Piacenza, il livello dell’acqua era di circa 75 centimetri sotto lo zero idrometrico.

