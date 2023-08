A Lugagnano il 93% dice sì alla donazione degli organi. Ma in provincia migliaia di no

Il 93 per cento delle dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi registrate in municipio a Lugagnano dal 2017 è un sì. La quasi totalità, in sei anni. I no sono stati solo 42. La maglia nera invece va a Corte Brugnatella, dove meno di uno su due (il 46,6) si è espresso a favore della donazione di organi post mortem. Stessa situazione a San Pietro (51 per cento), Ottone (53 per cento) e Gragnano (51 per cento).

Nella provincia di Piacenza i consensi complessivi raccolti dalle anagrafi nei 46 comuni sono 48.622 (dato al 13 agosto): il 71 per cento. I no sono stati 19.727, il 29 per cento. Iscritti ad Aido sono in 13.258. Il numero totale dei potenziali donatori è dunque 61.880.

E Piacenza città? Qui il sistema di raccolta consensi è attivo dal 2015. In otto anni le dichiarazioni di volontà sulla donazione degli organi, i sì, sono stati 16.925, il 75 per cento; il no è arrivato invece da 5.565 persone (il 25 per cento).

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ