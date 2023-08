Schiamazzi, sporcizia e angoli come orinatoi: “Piazzale Plebiscito è allo sbando”

C’è chi minimizza: “Ma sono normali ragazzate, anche noi alla loro età eravamo un po’ scalmanati”. E chi, ed è la maggioranza, dipinge un quadro decisamente più preoccupante: “Ai miei figli dico di passare alla larga da quel posto”.

Piazzale Plebiscito, uno degli angoli più belli e suggestivi del nostro centro storico, torna di nuovo sotto i riflettori delle cronache. Succede a causa delle brutte frequentazioni e di una serie di episodi poco edificanti che tendono ad alimentare un senso di inquietudine in chi transita da quelle parti, specialmente all’ora di pranzo o sotto sera. Schiamazzi continui, sporcizia, angoli della basilica di San Francesco utilizzati come orinatoi, chiostri presi come cestino delle immondizie, muri scambiati per murales, partitelle di calcio sul selciato.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ