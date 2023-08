Il questore Ivo Morelli: “Furti in appartamento in calo, anche grazie alle tecnologie”

“Essere in servizio 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno: è la nostra mission, anche nel giorno di Ferragosto quando la città si svuota”. E’ il questore Ivo Morelli a spiegarlo, a margine della visita del prefetto Daniela Lupo.

“Prevenzione e repressione dei fenomeni predatori, come furti in appartamento, sono alcune delle attività svolte dagli agenti – prosegue il questore -. Il questi giorni la città è abbastanza tranquilla, e a questa si aggiunge tutta la provincia per la quale, assieme alle altre forze dell’ordine, presidiamo i tragitti particolarmente trafficati soprattutto durante le festività e i fine settimana”.

Il bilancio dei reati verrà prodotto a fine stagione, ma “dalla percezione che abbiamo – prosegue in questore – i furti in appartamento sembrano essere in calo, anche grazie alle tecnologie che permettono di monitorare le proprietà”.