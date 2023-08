Taccheggiatore colto sul fatto: nel borsello pinze, tenaglie, maniglie per 200 euro

Un taccheggiatore 50enne, italiano, è stato condotto in questura per aver infilavato nel suo borsello pinze, tenaglie, maniglie e altri attrezzi per un valore complessivo di circa 200 euro. E’ accaduto lunedì 14 luglio in un centro commerciale alla rotatoria fra la Galleana e La Verza. Il cinquantenne, con precedenti di polizia, aveva fatto incetta degli attrezzi e credendo di non essere stato notato si era ormai avviato verso l’uscita. Per sua sfortuna però un addetto alla sorveglianza del centro commerciale lo ha fermato ed ha telefonato al 113.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’