Grave episodio alla Caritas in via San Vincenzo a Piacenza dove un’operatrice è stata aggredita da un 18enne egiziano che già in passato aveva creato disordini nella struttura.

In mattinata, il giovane ha dato in escandescenza e, dopo aver gettato a terra alcune suppellettili, ha colpito con uno schiaffo un’operatrice.

Prontamente rintracciato dalla polizia, il 18enne è stato condotto in questura e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Il ragazzo è risultato inottemperante a un precedente ordine di espulsione. Ulteriori accertamenti sono in corso.