Commozione alla mostra in Santa Chiara, ex mondina si riconosce nelle foto di Petrelli

Per una vita la signora Irene ha fatto la mondina. Poi gli anni sono passati, ma quel tempo di gioventù e lavoro non lo ha dimenticato. E il suo stupore è stato grande quando l’ha visto appeso al muro. Davanti alle meravigliose fotografie che Tino Petrelli scattò alle lavoranti delle risaie nel tempo che fu, Irene si è commossa, ha ricordato quando era una ragazza “con le gambe dritte e belle immerse per tanto tempo nell’acqua e nel fango per guadagnare poche lire”. Ha raccontato agli altri i suoi ricordi. La signora Irene è una delle ospiti anziane della “Cra San Camillo” e della “Residenza Cerati” che, con gli accompagnatori delle strutture, ha visitato nei giorni scorsi la mostra del fotografo Tino Petrelli intitolata “Il Novecento raccontato per immagini” e allestita nella suggestiva cornice dell’ex convento di Santa Chiara a Piacenza. La visita è stata permessa e organizzata eccezionalmente dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e ha consentito agli anziani di rivedere proprio in quelle immagini di Petrelli la loro storia di vita.

“Per gli ospiti è stato un amarcord, un tuffo nel passato, nei ricordi e nelle emozioni della loro gioventù – spiegano gli accompagnatori –. Un’esperienza speciale per la quale ringraziamo la Fondazione”.