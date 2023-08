Sì alla vita di clausura: Romina Agnelli, 27 anni, ora è suor Maria Chiara

Centocinquanta, duecento persone hanno deciso di passare le prime ore del Ferragosto nella piccola chiesa di San Raimondo, in corso Vittorio Emanuele a Piacenza. Poco dopo le 9 del mattino suor Maria Chiara, 27 anni, al secolo Romina Agnelli, originaria di Bettola, ha pronunciato il sì alla regola di San Benedetto ed è entrata in clausura prendendo i voti temporanei. Cinque anni di cammino e potrà decidere per quelli definitivi. Romina si è avvicinata per la prima volta al monastero di San Raimondo partecipando quattro anni fa alla preghiera dei Vespri. Giovane in cerca del senso della vita, ha trovato nella risposta alla vocazione e nella preghiera le ragioni della sua esistenza. La cerimonia, officiata da monsignor Luigi Chiesa alla presenza della abbadessa del monastero dei San Raimondo – madre Maria Emmanuel Corradini – e delle altre 16 tra postulanti, novizie e monache, ha visto la presenza di tanti fedeli arrivati da Bettola. In prima fila i genitori di Romina, il papà Ugo e la mamma Maria Luisa, titolari di una azienda agricola in alta Valnure.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’