Tombolata del villeggiante a Pianello: con il ricavato nuove luminarie natalizie

A Pianello non meno di mille persone hanno preso parte alla tombolata del villeggiante. Giunto ormai alla sua trentesima edizione, l’appuntamento organizzato dall’associazione commercianti è ormai diventato uno degli eventi più attesi e partecipati dell’estate pianellese.

In palio, tra gli altri, due viaggi in altrettanti posti esotici che sono stati vinti da due fortunati giocatori. Il ricavato della serata verrà come sempre utilizzato per iniziative a favore del territorio e anche per finanziare le luminarie natalizie.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ