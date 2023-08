Bettola dice addio al falegname Giosuè Piccoli, anima dell’associazionismo

I bettolesi lo conoscevano tutti, Giosuè, il falegname factotum che tanto ha fatto per l’associazionismo del paese e della sua Calenzano, di cui era nativo. Giosuè Piccoli è scomparso a 78 anni, vinto da una malattia degenerativa che non gli ha più consentito di fare il suo lavoro. Lo hanno salutato in tanti a Calenzano, dove era stato tra i fondatori del circolo Anspi che durante l’estate apre le sue porte e organizza eventi per chi vuole trascorrere una giornata in Val Perino, valorizzando quella zona e i locali della chiesa.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’