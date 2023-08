Parcheggio pubblico o privato? A Rivergaro scatta la battaglia delle transenne

“Quel parcheggio è privato, nessuno ci può parcheggiare”. “No, è un’area di uso pubblico che va lasciata a disposizione della cittadinanza”. E così tra un privato cittadino di Rivergaro e il Comune in questi giorni è iniziata una “battaglia delle transenne”: nello specifico, quelle che il proprietario dell’area sistema ogni giorno per evitare che le auto parcheggino e che puntualmente vengono tolte dai medici che lavorano al poliambulatorio San Rocco. Il parcheggio in questione, infatti, si trova in via Roma, a Rivergaro, proprio di fronte agli studi medici: una manciata di posti auto che dovevano passare di proprietà comunale ma che, ad oggi, ancora non lo sono diventati.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’