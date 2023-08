Passanti sentono gridare “aiuto” e chiamano il 113. Poliziotti salvano una 99enne

Alcuni passanti hanno udito una donna chiedere aiuto da un appartamento nella zona di via Conciliazione a Piacenza e hanno chiamato la polizia. Una pattuglia è arrivata sul posto e gli agenti hanno individuato l’abitazione dalla quale proveniva la richiesta. I poliziotti sono riusciti a entrare dalla finestra e hanno trovato un’anziana di 99 anni in stato confusionale. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno condotto la donna in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

