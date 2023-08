Piacenza d’agosto, centro affollato. Turisti anche da Palermo: “È una bella città”

“Sono iraniana, ho studiato al Politecnico e qui ho trovato l’amore. Piacenza è una piccola città che mi piace tantissimo, quando vado via mi manca”. “Siamo controcorrente, da Palermo siamo venuti per passare le ferie di agosto nella vostra provincia, abbiamo mangiato tortelli, salumi e chisolini. Le valli e i borghi ci sono entrati nel cuore”. E poi ancora: “Siamo appena tornati dalle ferie. Piacenza d’agosto con così tanta gente non l’ho mai vista”. Sono solo alcune delle affermazioni che abbiamo raccolto questa mattina tra le vie del centro, vie che nonostante il caldo erano colme di residenti e turisti a passeggio.

IL SERVIZIO DI MARCO VINCENTI