Aggrediscono le consorti vengono perdonati ma picchiano ancora. Due arresti

Mariti e compagni violenti picchiano consorti e compagne vengono prima condannati poi perdonati dalle donne e riammessi a casa dove si ubriacano e picchiano di nuovo.

Protagonisti di queste tristi vicende un albanese, un marocchino e un piacentino. I primi due sono stati arrestati e accompagnati da carabinieri e polizia in due celle della casa circondariale delle Novate. Per il terzo si trattava invece della prima aggressione nei confronti della compagna e per questo, in seguito alle indagini dei carabinieri, è stato emesso un divieto di avvicinamento.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’