Coppie litigiose, tre interventi dei carabinieri in città e provincia in poche ore

Sono stati tre gli interventi dei carabinieri in città e provincia nel giro di poche ore per riportare la calma in seguito a litigi tra coppie.

Due gli episodi registrati a Piacenza, nella mattinata di ieri una giovane non riusciva ad entrare in casa dell’ex fidanzato per raccogliere le sue cose dopo che i due avevano in precedenza discusso. Alle 14.30 circa sempre a Piacenza i militari sono intervenuti per calmare l’ex compagno di una donna che si era presentato davanti all’ingresso dell’abitazione per entrare a chiarire la situazione.

Nella notte una coppia ha litigato nel comune di Ponte dell’olio e una pattuglia è dovuta intervenire per sedare gli animi prima di portare entrambi in caserma a chiarire la vicenda.

Lite con intervento dei carabinieri anche a San Pietro in Cerro a causa di un diverbio tra la badante di un anziano e la figlia di quest’ultimo.