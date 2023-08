“Ha saltato la coda”: lite in piscina. Uomo colpito al volto finisce all’ospedale

Una pattuglia dei carabinieri intorno alle 10 di ieri mattina è accorsa a Calendasco per una lite tra due uomini in coda per entrare in piscina. I militari hanno appurato che uno dei due litiganti aveva saltato la fila e per questo era stato aggredito e colpito al volto da un uomo che era nella stessa coda. A causa del colpo rimediato, l’aggredito è caduto a terra battendo violentemente la nuca. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza.

