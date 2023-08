Lotta al degrado: riattivata la fontana di piazzale Marconi e tagliata l’erba dell’aiuola

La fontana di piazzale Marconi ha ripreso a zampillare. A segnalarlo è l’occhio attento di un lettore che ha colto la novità e in una lettera indirizzata alla redazione ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Mi si è allargato il cuore – ha scritto Alessandro Prandi – a vederla zampillare dopo mesi e mesi di secca inspiegabile”.

Non è però l’unica novità che è apparsa agli occhi dei piacentini che sono passati nella zona della stazione, dato che anche l’erba è stata tagliata e di fatto oggi la piazza ha un aspetto più curato di quanto avesse prima: proprio pochi giorni fa il nostro quotidiano aveva segnalato la situazione di incuria in cui si trovava il piazzale antistante la stazione cittadina, denunciando anche la fontana rimasta a secco. Oggi finalmente la situazione è cambiata e gli occhi di qualche piacentino non hanno mancato di accogliere con soddisfazione la novità.

“Sulla questione fontane, al di là degli esiti, stiamo lavorando da mesi, almeno da febbraio o marzo” spiega al riguardo l’assessore Matteo Bongiorni.

