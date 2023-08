Passione per arte e libri, ritraeva personaggi illustri: addio a Livio Pasquali

D’inverno lo si vedeva con il tabarro e il colbacco di pelo. D’estate con il panama o il cappello di paglia. Impossibile non riconoscere Livio Pasquali quando lo si incontrava. E infatti ora che non c’è più tanti sentono la sua mancanza. Pasquali aveva 75 anni, era nato a Vigolzone, ma vissuto a Piacenza tutta la vita: addosso si portava le sue fragilità, ma anche la passione per i libri e per il disegno. Il padre Enrico era stato il custode della galleria Ricci Oddi: la passione artistica a Livio l’aveva trasmessa proprio lui e capitava spesso che il piacentino realizzasse disegni e ritratti, regalandoli alle persone che gli erano care. Così aveva fatto con l’allora vescovo di Piacenza Luciano Monari e persino con il cardinale Matteo Maria Zuppi, attuale presidente della Cei.

“Io avevo conosciuto Livio 15 anni fa – spiega la libraia Sonia Galli – perché a lui piaceva molto fare un giro sul mercato e poi venire in libreria ad acquistare libri. In inverno veniva con il colbacco e il tabarro, in estate invece con il panama o il cappello di paglia: era una figura che ti rimaneva impressa”.