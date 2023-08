Denunciato al mattino, arrestato la sera: in manette giovane stalker

Nella serata di ieri, le Volanti della questura hanno arrestato un giovane piacentino resosi responsabile di stalking. Una donna la mattina aveva presentato querela per denunciarlo e attorno alle 19.00 aveva chiamato il 112 perché il ragazzo si era ripresentato sotto casa.

Le pattuglie, già in zona proprio per tenere sotto osservazione l’abitazione della donna, sono arrivate immediatamente e hanno trovato il giovane che inveiva contro la vittima.

È stato arrestato e portato alle Novate.

