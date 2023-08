Al via da Nibbiano Fol in fest. Presentato il progetto “La scuola di montagna”

La seconda edizione del Fol in fest si è aperta a Nibbiano di Alta Valtidone con la presentazione di un progetto ambizioso. Si chiama “La scuola di montagna – una conciliazione tra lavoro famiglie e scuola” e prevede la sigla di un protocollo di intesa tra i comuni di tutta l’asta che da Alta Val Tidone arrivano fino a Castel San Giovanni. La bozza prevede una sorta di mutuo soccorso dove la montagna, Alta Val Tidone in particolare, mette a disposizione gli spazi delle scuole per accogliere i lavoratori della logistica, tarando orari e offerta formativa in base alle esigenze delle famiglie. Il tutto avendo alle spalle una comunità capace di offrire doposcuola, se non addirittura appoggio parentale, e quindi periodi di affido, per i bambini di famiglie fragili.

La bozza, ha spiegato Franco Albertini sindaco di Alta Val Tidone Comune capofila di Fol in fest, verrà sottoposta all’approvazione di tutti i Comuni della vallata di cui erano presenti sindaci e amministratori. Tra gli ospiti della serata di apertura anche il deputato piacentino, Tommaso Foti, imprenditori e Massimo Polledri tra gli organizzatori del festival che ha parlato di aziende della logistica “oggi attente non più solo al profitto ma anche al benessere dei dipendenti”.