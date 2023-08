Celiaci: ostia senza glutine nelle chiese, ma solo tre ristoranti certificati

A Piacenza i celiaci possono tranquillamente fare la comunione con un’ostia gluten-free in tutte le chiese, ma hanno solo tre ristoranti certificati in cui mangiare. Nella nostra città sono circa 1.200 le persone intolleranti permanentemente al glutine: per loro è più semplice trovare un’ostia benedetta che un ristorante che abbia fatto il corso apposito dell’Ausl e sia iscritto al network di Aic (Associazione italiana celiachia). Garanzie, queste, di avere un pasto sicuro, senza glutine o rischi di contaminazione.

Ma andiamo con ordine: la questione delle ostie gluten-free è sul tavolo, pardon sull’altare, già da qualche anno. Nel 2017 esce addirittura una circolare ai vescovi sul pane e il vino per l’eucarestia nella quale la Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti rincuora i fedeli cattolici celiaci: per la Santa Sede vanno bene anche le ostie gluten-free, la comunione non implica quindi una scelta fra la salute e la fede.

Veniamo all’oggi: “Da un po’ di anni abbiamo le ostie senza glutine – spiega don Maurizio Noberini della chiesa di Santa Franca – alla domenica ci sono due o tre persone celiache che fanno la comunione con quelle”.

“Da tre o quattro anni in chiesa non le facciamo mancare: provvediamo noi all’acquisto delle ostie per celiaci” spiega don Franco Capelli di San Vittore.