“Nonna, sono ricoverato e mi servono soldi”: pensionata truffata, spariti 10mila euro

“Sono io, tuo nipote: sono stato ricoverato in una clinica, ho assoluta necessità di cure, altrimenti saranno guai seri per la mia salute. Ho bisogno di un prestito”.

Questo il contenuto di una telefonata con cui uno sconosciuto ha raggirato un’anziana pensionata piacentina. È accaduto in una frazione di Carpaneto.

Un complice si è presentato poco dopo la telefonata a casa della donna ed è riuscito a portare via alla pensionata tutti i risparmi e i gioielli che aveva in casa: complessivamente circa 10 mila euro. Vittima una pensionata di 82 anni, a chiamare il 112 il vero nipote: i carabinieri hanno avviato le indagini.

