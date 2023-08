Via Trebbiola: ritorno di fiamma mentre è ai fornelli, donna ustionata al volto

Una donna è rimasta ustionatala volto mentre stava lavorando al fornello

di casa. È accaduto questo pomeriggio in un appartamento in via Trebbiola, in città.

Pare stesse accedendo un fornello quando improvvisamente si è verificato un ritorno di fiamma che le ha ustionato il viso. I familiari l’hanno soccorsa e telefonato al 118.

La donna è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa. Fortunatamente ha subito al volto solo ustioni lievi.

