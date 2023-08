Famiglia impantanata in un campo nella notte chiama il 112. “Colpa del navigatore”

Disavventura nella notte per una famiglia, rimasta impantanata con l’auto in un campo mentre percorreva la provinciale 42 per raggiungere localitĂ Mulino Borgo Lentino, nel territorio di Nibbiano-Alta Val Tidone. La causa, secondo quanto riferito dal conducente, un uomo di nazionalitĂ spagnola, sarebbe da attribuire al navigatore satellitare che ha indicato u percorso sbagliato, portandoli nel campo in localitĂ San Michele Nuovo. L’auto, date le condizioni del terreno reso fangoso dalla pioggia, è rimasta bloccata.

A quel punto, verso mezzanotte, l’uomo ha chiamato il 112 per chiedere soccorso.

Determinata la posizione della famiglia, grazie alla localizzazione del telefono cellulare, è stata inviata sul posto una pattuglia della caserma di Bobbio, che verso le due di notte ha individuato la famiglia, che nel frattempo era riuscita a raggiungere a piedi la strada. Tutti stavano bene e non necessitavano di cure mediche.

Sono stati quindi accompagnati presso l’abitazione, situata poco distante dal luogo di ritrovamento. In mattinata verrĂ recuperato il mezzo.