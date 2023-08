Addio alla maestra Carmela Filippi, medaglia d’oro per la dedizione in cattedra

Maestra lo è stata fino alla fine. Una brava maestra. Carmela Filippi è mancata a 95 anni pochi giorni fa: fino all’ultimo è vissuta fra i suoi ricordi di una vita, i temi dei suoi ex scolari, le fotografie e i piccoli doni che i “suoi” ragazzi le avevano fatto nell’arco di una carriera lunga 40 anni, in quella casa al civico 10 di via Felice Gazzola dove abitava con le sorelle. Antonia, casalinga, e Maria, funzionaria in Comune, sono mancate rispettivamente nel 2016 e nel 2019: Carmela era rimasta sola nonostante fosse la maggiore delle sorelle, nata il 22 novembre del 1927.

La famiglia Filippi era originaria dell’Istria: il papà Bruno era nato a Parenzo e insieme alla moglie Filomena e alle tre figlie era stato costretto a scappare dopo la guerra, come tanti altri, per sfuggire alle truppe di Tito, approdando prima a Travo e poi a Piacenza.

“Le sorelle hanno vissuto in via Gazzola per una vita – spiega il cugino Giorgio Montanari – la loro esistenza è stata incentrata sulla famiglia: nessuna delle tre era sposata, hanno vissuto sempre assieme”.

Oltre alla famiglia però Carmela ha avuto anche un altro grande amore: la scuola. Aveva insegnato a Saliceto e a San Michele, in diverse zone della provincia prima di approdare alla elementare Taverna dove è rimasta fino all’età della pensione all’inizio degli anni Novanta. Nel 1992 per il suo impegno e “per aver compiuto quarant’anni di buon servizio nelle pubbliche scuole elementari” era stata insignita anche della medaglia d’oro dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

Stamattina, martedì, alle 9.30 nella chiesa di Santa Brigida ci sarà il funerale della maestra Filippi: sarà l’occasione per un ultimo saluto, ma anche per ricordare una donna che ha consacrato tutta la vita alle sue famiglie, quella di sangue e quella di scuola.