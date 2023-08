Al via a settembre i lavori per il Blocco C dell’ospedale di Castel San Giovanni

Sono dieci le imprese che hanno presentato un’offerta per aggiudicarsi i lavori utili ad accorpare tutte le stanze di degenza in una sola ala (Blocco c) dell’ospedale di Castel San Giovanni.

I lavori sono stati assegnati alla ditta Simet srl, che a settembre aprirà il cantiere volto a ottimizzare gli spazi a tutto beneficio degli operatori sanitari che potranno velocizzare tempi e procedure.

A metà settembre dovrebbe inoltre essere riattivato il servizio mensa per il personale dipendente. Il servizio era stato sospeso a inizio agosto.

“Avevamo chiesto e ottenuto di poter avere una convenzione con un bar, ma calcolando che un dipendente ha solo mezz’ora di pausa praticamente nessuno ne ha usufruito”, lamentano alcuni dipendenti.