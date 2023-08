Lasciato dalla fidanzata non si rassegna e finisce ai domiciliari per stalking

Abbandonato dalla fidanzata non ci sta e si “ribella” a modo suo, cominciando ad inviare raffiche di messaggi telefonici ed effettuando chiamate, appostandosi sotto la casa dell’ex, del suo nuovo compagno e dei parenti di lei. Alla fine la donna lo denuncia per stalking e domenica sera la polizia ha trovato l’uomo ancora una volta sotto la casa della ex. E’ stato arrestato con l’accusa di atti persecutori. E’ il dodicesimo uomo finito nei guai per reati di maltrattamento o stalking nel corso degli ultimi dieci giorni. Otto i casi di codice rosso e quattro di maltrattamenti. L’arresto di domenica sera disposto dal giudice è andato con procedura d’urgenza, ossia “codice rosso”. Protagonista dell’episodio un trentenne italiano che non aveva accettato di essere stato lasciato dalla sua fidanzata.

Esattamente una settimana fa poi la polizia aveva arrestato un individuo che dopo essere stato sottoposto a divieto di avvicinamento dalla casa della sua compagna, si era presentato sotto casa di lei minacciando e insultando e con una lametta da barba nella tasca dei pantaloni. L’uomo era stato subito arrestato e condotto in una cella delle Novate.