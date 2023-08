Nibbiano: entra in funzione il nuovo depuratore. Batteri allevati per il refluo

Le abitazioni di Nibbiano di Alta Val Tidone stanno per essere allacciate a un nuovo e più funzionale depuratore. L’impianto viene realizzato proprio all’imbocco del paese, in località Rovellina, per un costo di oltre un milione di euro finanziato dall’Autorità d’ambito, Atersir, su un terreno acquistato a suo tempo dal comune. Il nuovo depuratore avrà una capacità pari a 800 abitanti e utilizzerà un sistema di depurazione biologico. Il refluo verrà depurato anche attraverso batteri allevati all’interno del depuratore stesso, con il risultato di una maggiore qualità dell’intero ciclo, a tutto vantaggio degli abitanti le cui case verranno allacciate al nuovo impianto.

