Notte di Superluna blu: il momento più spettacolare è il tramonto del sole o l’alba

Imperdibile appuntamento nella notte tra il 30 e il 31 agosto con la Superluna blu, la Luna piena più grande dell’anno e la seconda dello stesso mese. Questo significa che le due lune piene del mese di agosto sono entrambe alla minima distanza dalla Terra: una circostanza abbastanza rara, che nella tradizione anglosassone viene indicata come “Luna blu”. L’ultimo caso si è verificato nel gennaio 2018; il prossimo sarà tra quattordici anni, nel gennaio 2037.

Motivo in più per puntare la sveglia qualche minuto prima delle 3.37 di questa notte, il momento in cui la Luna sarà piena a distanza di circa nove ore dal suo passaggio al perigeo, ovvero la minima distanza dalla Terra: per questa sovrapposizione tra Luna piena e passaggio al perigeo, solitamente definita come Superluna, il satellite terrestre apparirà più grande e un po’ più luminoso della media di circa il 7%.

Per poter ammirare lo spettacolo celeste al meglio e senza alzatacce, comunque, è possibile rivolgere gli occhi al cielo al calar del sole o all’alba, perché in questi momenti la luce solare residua consente di ammirare il paesaggio terrestre mentre la Luna piena si alza o cala sull’orizzonte. Di notte invece, la sua intensità luminosa sarà quasi abbagliante, rischiando di perdersi i dettagli. Oltretutto la visione della Superluna al suo sorgere o tramonto, quindi in prossimità della linea di orizzonte, permette di rapportarne la dimensione con il panorama circostante, dando l’impressione che il suo disco sia più grande del solito. Si tratta di una illusione ottica, dovuta appunto alla presenza nel campo visivo di termini di paragone, ma pur sempre affascinante.