Alice e la sua Vezimo delle meraviglie. Sui social racconta le storie dei “vecchi”

Alice ha ancora il suo paese delle meraviglie. Mille e venti metri sul livello del mare, ai piedi del monte Lesima. Eccolo, Vesimo. Vezimo, per stare più fedeli alla toponomastica delle origini. Mezz’ora di auto dal municipio più a valle; un’ora e mezza buona da Piacenza.

Alice Lombardelli, 22 anni, studentessa della facoltà di Medicina in inglese, residente a Pontenure ma con le sue radici a Vezimo, si è inventata nell’estate con gli altri del paese un modo per far parlare anche di questa anticamera del Paradiso.

Ha aperto un profilo Instagram “Pillole di Valboreca” e ha diffuso in giro per il paese il codice che, ripreso con il telefonino, ti rimanda alla pagina di curiosità e scatti spettacolari. Non solo: su quella stessa pagina, pubblica le foto delle case e di chi le abitò.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTÀ