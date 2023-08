Alunni stranieri, 30mila euro per l’inserimento nelle scuole di Val Tidone e Val Trebbia

Ci sono a disposizione 30mila euro per favorire l’inserimento degli alunni stranieri negli Istituti comprensivi e Istituti superiori della Val Tidone e della Val Trebbia. La somma è stata stanziata dai Comuni del distretto di Ponente a favore di sette realtà scolastiche, da Bobbio a Castel San Giovanni.

I fondi potranno essere utilizzati per corsi di prima alfabetizzazione, per attività formative per gli insegnanti e attività per quegli alunni che, pur parlando la lingua italiana, stentano ad apprenderla. Il Comprensivo di Castel San Giovanni e Sarmato si vede assegnare il finanziamento maggiore, con 8.837,00 euro, insieme a quello di San Nicolò e Rottofreno a cui viene destinata una cifra pari a 5.045,00 euro.