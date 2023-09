Alloggi Erp, pubblicato il nuovo bando. Domande da oggi al 2 novembre

È stato pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) e per la richiesta di cambio alloggio destinato a coloro che già vivono in una casa popolare.

Le domande potranno essere presentate a partire da oggi, venerdì 1° settembre, sino al 2 novembre prossimo, utilizzando la modulistica scaricabile dal sito www.comune.piacenza.it , dove la notizia compare sia nella sezione dedicata, sia in home page.

Requisito fondamentale per l’ammissione, che i titolari della domanda di assegnazione abbiano residenza o attività lavorativa stabile in Emilia Romagna da almeno tre anni, con residenza o impiego, attualmente, nel territorio del Comune di Piacenza. Chi desidera presentare la richiesta, inoltre, deve essere in possesso di un ISEE Ordinario non superiore a 17.428,46 euro, con valore del patrimonio mobiliare pari al massimo a 35.560 euro. I restanti requisiti sono descritti integralmente nel bando.

La trasmissione della domanda può avvenire con diverse modalità: tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Ufficio Abitazioni c/o Protocollo Generale – Via Beverora n. 57 – 29121 Piacenza, o con posta elettronica certificata (purché inviata da altra casella PEC) a [email protected]. In alternativa, è possibile la consegna della documentazione direttamente presso gli sportelli polifunzionali Quic di via Beverora 57, operativi il lunedì, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17, il mercoledì e venerdì dalle 8.15 alle 13.30, o nelle tre sedi dell’Informasociale: in via Taverna 39, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30; in via XXIV Maggio 28, dal lunedì al venerdì dalle 8.45 alle 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 (chiusura il martedì); in via Beverora 57, solo il sabato, dalle ore 8.45 alle 12.15.

Per ricevere assistenza gratuita nella compilazione della modulistica e nell’inoltro per via telematica, sono a disposizione i Caf convenzionati (il cui elenco è consultabile sul sito web comunale), avvalendosi di casella PEC e credenziali Spid del centro di assistenza selezionato, se abilitato con apposita delega.

L’elenco provvisorio delle domande ammesse all’assegnazione dell’alloggio Erp, con i relativi punteggi assegnati, unitamente all’elenco provvisorio delle domande escluse – con le relative motivazioni – saranno pubblicati entro il 15 dicembre 2023.

La graduatoria definitiva per l’assegnazione sarà pubblicata entro martedì 1° febbraio 2024, mentre la graduatoria riguardante i cambi di alloggio sarà pubblicata entro giovedì 1° marzo 2024. Le stesse resteranno valide sino a quando non entreranno in vigore quella successive. I punteggi sono attribuiti sulla base delle condizioni economiche, sia soggettive (riferite ai componenti del nucleo familiare richiedente), sia oggettive (inerenti alla condizione abitativa del nucleo familiare richiedente).

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza, contattando lo 0523-492162.