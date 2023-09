Nasce l’Ordine dei fisioterapisti a Piacenza. Enrica Oddi presidente

Nasce anche a Piacenza l’Ordine dei fisioterapisti. E a guidarlo, per la nostra provincia e per quella di Parma, è la piacentina Enrica Oddi, fisioterapista impiegata nella Neuropsichiatria infantile dell’Ausl di Piacenza.

“Complessivamente tra Parma e Piacenza contiamo 950 fisioterapisti – spiega Oddi – del resto con l’aumento dell’età c’è sempre più bisogno di fisioterapisti. Ma in realtà tante sono le famiglie che si rivolgono a noi anche per i bambini e i ragazzi. E tante sono anche le società sportive ben più attente rispetto al passato con cui i fisioterapisti collaborano”.

A Piacenza le elezioni per l’ordine si sono svolte in aprile: Oddi è stata eletta presidente, mentre vicepresidente è Luca Marazzi, segretario Francesco Pasquale Galeandro, tesoriera Isabella Re e consiglieri Maurizio Casciotti, Eraldo Malja, Giorgia Squeri, Milena Pozzi, Carlo Civetta. I revisori dei conti sono Matteo Bigliardi, Davide Garilli e Silvia Passoni.

“Gli ordini – va avanti Oddi – ma organizzano anche eventi rivolti alla cittadinanza”.

L’8 settembre, in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia, l’Ordine ha organizzato un’iniziativa con l’appoggio dell’Ordine dei farmacisti: “Si tratta di consulenze gratuite rivolte alla popolazione e in programma in diverse farmacie della città e della provincia – spiega Oddi – per spiegare ai cittadini cosa sia la fisioterapia, come accedervi e le motivazioni per farlo”.