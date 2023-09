“Paga o mettiamo in rete le tue foto nudo”. Sei casi di estorsioni sessuali in 8 mesi

Sei casi di estorsioni sessuali nel Piacentino dall’inizio dell’anno, su cui stanno indagando gli inquirenti specializzati nelle truffe e nei raggiri sul web.

L’ultimo noto, in ordine di tempo, è quello subìto da un adolescente che ha ricevuto una richiesta di 200 euro per non divulgare in rete il video in cui appare nudo e in atteggiamenti intimi. Il giovane, dopo il terrore iniziale, ha avuto la prontezza di non cedere al ricatto e il coraggio di denunciare l’accaduto alla Polizia postale.

Questo tipo di reato – estorcere denaro per impedire la divulgazione di immagini o filmati che mostrano la vittima mentre compie atti di natura sessuale – è spesso compiuto da vere organizzazioni criminali.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’