In trecento alla “Mangiada in si sass”. Proventi della lotteria a Casa di Iris

È di nuovo “Mangiada in si sass”. I sassi in questione sono quelli del quartiere Roma, a Piacenza, calpestati da circa 300 piacentini. La cena organizzata per il tredicesimo anno dall’Antica trattoria dell’Angelo di Matteo Castignoli è stata un successo: del resto non poteva essere che così. Il format non cambia: tavolate lungo tutta via Sansone, menu rigorosamente piacentino con salumi e pisarei e fasò, la musica di Roby e Beppe ad accompagnare la cena, le chiacchiere per celebrare un’estate che sta finendo. La serata si apre con un ricordo di Anna Bellocchi, da cui tutta l’iniziativa è partita e che ora non c’è più.

Su un lato ci sono gli stand di Piacenza Memes, dello studio fotografico Croce e soprattutto della Casa di Iris, a cui vanno i proventi della lotteria. Fra i ringraziamenti fatti da Castignoli ci sono quelli ai diversi amici dell’iniziativa: Valter Bulla, il vivaio Maserati, Savi salumi e Lagency.

FOTOGALLERY DI MAURO DEL PAPA