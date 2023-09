Camion e mezzi agricoli, a Gragnano 58 multe in due mesi

Camion e trattori a velocità eccessiva in mezzo al paese o rimorchi attaccati alla motrice senza aver neppure collegato i freni. Sono solo due delle 58 sanzioni che gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Valtrebbia hanno elevato in una manciata di mesi nei confronti dei conducenti di mezzi pesanti impegnati in agricoltura a Gragnano: il paese, per la sua posizione e per la vicinanza dell’azienda di trasformazione del pomodoro Steriltom a Casaliggio, soffre da sempre un aumento del traffico pesante in questo periodo (con conseguenti lamentele dei cittadini). E così anche i controlli sono stati mirati nei confronti degli agricoltori.

