Cantiere della palestra: spunta un reperto dell’800. Stop ai lavori in via Stradella

Nella nostra città, ovunque si scavi, c’è sempre il rischio che spuntino pezzi di storia. È accaduto anche venerdì nel cantiere della nuova palestra polivalente della scuola Calvino in via Stradella, a Piacenza. A un certo punto la benna della gru, a poche decine di centimetri dalla superficie, ha incocciato un reperto. Una “lingua” in muratura che, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere quel che resta di una parte di fognatura in mattoni risalente all’Ottocento. Immediato lo stop ai lavori e la comunicazione alla Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio che ha subito inviato sul posto alcuni tecnici. Considerato l’esiguo valore archeologico, il fermo alle ruspe non dovrebbe durare a lungo.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà