Pipistrelli si annidano in casa, ragazzi chiamano i vigili del fuoco

Mentre erano in volo sui tetti della città in cerca di zanzare con le quale riempirsi la pancia, un gruppo di pipistrelli ha pensato bene di approfittare di una finestra aperta per rifugiarsi all’interno di un’abitazione, senza avere nessuna apparente intenzione di andarsene. Così, i padroni di casa – spaventati da quella presenza – non hanno potuto fare altro che chiamare i vigili del fuoco.

È la strana richiesta di aiuto che è arrivata nella serata di sabato alla caserma di strada Val Nure: un gruppo di piccoli pipistrelli – sette o otto in tutto – hanno preso possesso della stanza di un’abitazione di via Caccialupo, a Piacenza. E così, una squadra dei vigili del fuoco è partita per dare soccorso ad un gruppo di giovani alle prese con un problema difficile da risolvere.

Anche gli stessi vigili del fuoco, di fronte ad un’emergenza insolita e senza alcun protocollo specifico da seguire, hanno dovuto “improvvisare”: con molta fatica, evitando il più possibile di spaventare o danneggiare questa specie tutelata, sono riusciti a cacciare all’esterno i chirotteri.

