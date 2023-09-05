Rivergaro, in arrivo sul Lungotrebbia il primo gioco adatto ai bambini disabili

Per la prima volta nella sua storia, Rivergaro avrà un nuovo gioco che potrà essere utilizzato indistintamente sia da bambini senza problemi motori e sia da quelli in carrozzina, in completa autonomia: li chiamano giochi “inclusivi” proprio perché l’intento è quello di non lasciare indietro nessuno. Così , al parco giochi sul Lungotrebbia di Rivergaro, l’amministrazione ha scelto di stanziare una somma considerevole per fare questo salto di qualità: circa 22mila su un totale di interventi sui parchi pubblici di circa 45mila euro.

Intanto, parallelamente Il Comune interverrà con nuove installazioni: nello stesso campo giochi sarà posizionata una nuova altalena con sedute adatte ai bimbi più piccoli nei pressi delle attuali altalene; altri quattro giochi “a molla”, acquistati nel 2022 dall’Istituto Comprensivo locale ma mai installati, saranno invece posizionati dalla ditta alle scuole materne di Niviano e Rivergaro.