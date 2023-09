I Radicali in visita alle Novate. “Giudizio positivo. Non c’è sovraffollamento”

E’ un giudizio complessivamente positivo quello degli esponenti del Partito Radicale che hanno fatto visita al penitenziario di Piacenza. Nell’ambito dell’iniziativa “Agosto in carcere” organizzata dal partito, sono stati visitati complessivamente 50 istituti penitenziari in Italia. La delegazione dell’Emilia-Romagna, composta da Monica Mischiatti, Gemma Gasponi e Fausto Forti, completerà il tour nei prossimi giorni a Parma e Ravenna. Gli incontri sono mirati a censire la situazione carceraria sotto il profilo della vivibilità degli ambienti e la prospettiva per i detenuti. Alle Novate di Piacenza la delegazione è stata accompagnata dalla direttrice Maria Gabriella Lusi.

“Non visitavamo il carcere di Piacenza dal 2017 – ha dichiarato Monica Mischiatti –, l’opinione che ci siamo fatti è positiva. Innanzitutto, non c’è sovraffollamento, i detenuti sono 380, un dato sotto la capienza regolamentare. Nel padiglione vecchio c’è un detenuto per cella, in quello nuovo ce ne sono due ma gli spazi sono più grandi. Gli ambienti sono puliti, ristrutturati e le pareti ritinteggiate. Inoltre 120 detenuti lavorano, anche questo è un dato positivo”.

Sul fronte della polizia penitenziaria “in pianta il numero che è quasi quello che dovrebbe essere di destinazione del Ministero, però su 38 ispettori ce ne sono cinque, di comandante ce ne è uno, la criticità è che mancano i graduati – aggiunge Gemma Guasconi –. Emerge la necessità di adeguare quello che si fa sulla a carta alla realtà concreta. C’è poi una difficoltà tecnica nell’allestire corsi di formazione per le donne perché il numero è esiguo, sono 17”.

Nel carcere sono detenute 142 persone senza fissa dimora. “Cosa faranno le persone quando escono? Anche la società si deve porre il problema” aggiunge Fausto Forti.

La situazione più critica riscontrata in Emilia Romagna dalla delegazione dei Radicali è quella di Bologna.