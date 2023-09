Manovre salvavita pediatriche: a Piacenza soccorritori da tutta Italia

Bastano pochi secondi per rischiare di soffocare. Un pezzo di hot dog, un acino di uva, un bocconcino di mozzarella, una caramella o un piccolo oggetto apparentemente innocuo, possono generale incidenti spesso molto gravi. Ogni anno in Italia 50 bambini perdono la vita per soffocamento da corpo estraneo. In molti casi i piccoli muoiono perché chi gli è accanto non sa come aiutarli. A Piacenza approda il progetto nazionale “Manovre salvavita”. Da oltre 20 anni Marco Squicciarini, medico e istruttore BLSD accreditato 118, diffonde le tecniche di disostruzione pediatriche in tutto il territorio nazionale, per insegnare a genitori e docenti a prevenire, riconoscere e intervenire in caso di soffocamento: il 6-7 ottobre Squicciarini porta una due giorni di corsi gratuiti con il supporto di istruttori BLSD del “Centro di formazione Relife2020 Association” (organizzatore dell’evento) diretto da Cristina Bolzoni e dagli istruttori della Rete Nazionale “Squicciarini Rescue” provenienti da ogni regione d’Italia. “Il 13 settembre in Campidoglio e a ottobre a Piacenza si porterà avanti un progetto senza precedenti in Italia, con il supporto di sindaci, assessori, personale scolastico” – sottolineano Squicciarini e Bolzoni.

Il 6 ottobre dalle 14.30 alle 19.30, a Palazzo Farnese, verranno certificate alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore insegnanti di sostegno di bambini fragili ed operatore scolastici di scuole pubbliche. Il 7 ottobre, a partire dalle 9, nel salone monumentale di Palazzo Gotico, è previsto un corso di manovre di disostruzione e BLS pediatrico rivolto a tutta la cittadinanza, genitori, nonni, baby sitter, animatori, allenatori sportivi. Parteciperanno anche gli alunni delle classi quinte degli istituti superiori ai quali, insieme all’attestato di partecipazione, verranno consegnati crediti formativi da portare all’esame di Stato.