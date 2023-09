Identificato il cadavere trovato a San Polo, è il 41enne scomparso a gennaio

È Nistor Costel, 41 anni, l’uomo trovato senza vita nel tardo pomeriggio di sabato 22 aprile in un campo alla periferia di San Polo, lungo la strada provinciale per Turro.

L’identificazione è stata effettuata dai carabinieri della Compagnia di Piacenza all’esito degli esami tecnici svolti in sede autoptica. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa il 19 gennaio 2023 alla Stazione Carabinieri di Carugate (MI).

Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, era stato trovato riverso in un fosso di circa due metri da un addetto che stava effettuando la pulizia dell’erba nel campo alle spalle di un salumificio. Sul posto erano intervenuti i carabinieri di Piacenza che hanno effettuato tutti i rilievi e il medico legale che non ha trovato tracce di ferite.

Il processo di identificazione non è stato semplice – si legge nella nota dell’Arma – l’uomo, infatti, non aveva con sé documenti, cellulare o altri oggetti utili a risalire alla sua identità ma, incrociando alcuni dati e con l’esito di esami tecnici si è riusciti a identificarlo e a ricostruire gli ultimi due giorni di vita di Nistor Costel.

Il 4 gennaio 2023 era giunto a Piacenza per la frequenza di un corso di formazione lavorativa. Il 5 gennaio, a causa di un malore, era stato ricoverato presso l’ospedale di Piacenza e dimesso il giorno seguente quando, in serata, si era allontanato dall’appartamento che condivideva con alcuni connazionali facendo perdere le proprie tracce. Sabato 22 aprile è stato ritrovato cadavere.