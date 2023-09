Il Comune di Piacenza assume sei specialisti di vigilanza per la polizia locale

È il 5 ottobre prossimo, entro le 23.59, il termine ultimo per candidarsi al bando di

concorso che il Comune di Piacenza ha pubblicato in questi giorni sul proprio sito

web – con evidenza anche in home page – per l’assunzione a tempo pieno e

indeterminato di sei specialisti di vigilanza, da inquadrare nel Corpo della polizia

locale nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione. Le figure professionali in questione saranno chiamate, tra le molteplici funzioni assegnate, all’organizzazione dei servizi e al coordinamento dei nuclei operativi, nonché delle attività di Polizia amministrativa, giudiziaria, edilizia, commerciale e locale, all’intervento diretto in ambito viabilistico, in materia di sicurezza e rispetto delle normative di attività economiche e produttive, di tutela dell’ambiente e della qualità di vita sul territorio urbano, in collaborazione con le Forze di polizia di Stato e gli organismi di Protezione Civile.

REQUISITI

I requisiti fondamentali richiesti – dalla laurea al rispetto dei necessari criteri

attitudinali e psico-fisici – sono esplicitati nel bando consultabile integralmente anche

sul portale www.inpa.gov.it, che rappresenterà l’unica modalità attraverso la quale

compilare il proprio curriculum e la domanda di partecipazione al concorso. Per

informazioni sul contenuto del bando, i candidati possono scrivere a

[email protected] o telefonare a uno dei seguenti numeri: 0523.492054

– 492219.