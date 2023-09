In arrivo 100 pensionamenti, allarme per l’ex Arsenale. Intanto “sforna” carri armati

Quest’anno andranno in pensione 58 lavoratori civili del Polo di mantenimento nord, altri 38 l’hanno prossimo. Un nuovo colpo per il contingente di lavoratori dell’ex Arsenale, che perderà così un centinaio di persone su un contingente già ridotto al minimo.

Da 750 lavoratori di dieci anni fa ai 200 di oggi, con la prospettiva di queste ulteriori perdite. Cgil, Cisl e Uil lanciano nuovamente l’allarme sull’impoverimento dell’intero Polo militare piacentino, la perdita di posti, di competenze tecniche di alto profilo, l’eccesso di esternalizzazione del lavoro: “I vertici a Roma dicano cosa si intende fare per il futuro di questo comparto”.

Seppure tra tante incertezze, l’attività del Polo di mantenimento pesante prosegue: in questi giorni diversi cittadini a Barriera Torino sono rimasti stupidi dal passaggio di due carri armati in uscita proprio dall’ax Arsenale, adagiati su un rimorchio trainato da un veicolo speciale e scortati dai carabinieri.

IL SERVIZIO DI PATRIZIA SOFFIENTINI SU LIBERTÀ