Oltre 2.800 litri di alcol clandestino per 40mila euro in una cantina. Una denuncia

Alcol etilico prodotto clandestinamente e destinato alla commercializzazione e vino imbottigliato per la vendita senza le autorizzazioni. E’ la scoperta compiuta grazie a un’azione congiunta del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) dei Carabinieri di Parma e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) di Piacenza durante un’ispezione igienicosanitaria presso una cantina situata a Piacenza. L’esito dell’ispezione ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Piacenza del legale responsabile della cantina, risultata formalmente inattiva. L’uomo deteneva per la commercializzazione, senza l’autorizzazione dell’Ufficio delle Dogane, oltre 2.860 litri di alcol etilico per uso alimentare prodotto clandestinamente, per un valore commerciale stimato di circa 40mila euro. La merce è stata sottoposta a sequestro penale. Durante l’ispezione è emerso che nella stessa sede era detenuto per la vendita vino imbottigliato per conto terzi senza l’autorizzazione amministrativa e sanitaria. Di conseguenza, al legale responsabile è stata contestata una violazione amministrativa, con una sanzione pecuniaria di 3mila euro.

