Picchia la fidanzata sull’autobus: lei finisce in ospedale, lui alle Novate

Non solo l’avrebbe picchiata a bordo dell’autobus, ma una volta scesi alla fermata avrebbe continuato a malmenarla: la donna, in seguito alle percosse, è finita all’ospedale, mentre il protagonista della vicenda è stato condotto alle Novate. L’episodio – avvenuto nel centro storico di Piacenza – avrebbe potuto avere conseguenze anche peggiori, se non fosse stato per il rapido intervento di un finanziere fuori servizio, il quale ha subito allertato la polizia. All’origine del pestaggio la volontà dell’uomo di impossessarsi della borsetta della compagna. Protagonisti del fatto due cittadini sudamericani regolarmente residenti a Piacenza.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTÀ