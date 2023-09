Due piacentini creano chips di frutta e verdura con una macchina canadese

All’Orto al Sole, azienda agricola piacentina alle porte della città, i prodotti si trasformano in chips di frutta e verdura grazie a una tecnologia super avanzata unica in Italia. E l’idea di produrre, proprio dai campi, gli snack naturali al 100% è venuta a Elena e Maurizio Gandini, due giovani, alla terza generazione nell’azienda di famiglia, che hanno deciso appunto di avviarne una tutta loro specializzata in questa nuova lavorazione.

Alla base del progetto vi è una tecnologia canadese, sbarcata in Italia per la prima volta. Elena, 34 anni, è laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari e cura tutti gli aspetti del controllo qualità, della tracciabilità, della sicurezza alimentare e le questioni d’ufficio, Maurizio, 28 anni, dopo il diploma si è subito inserito in azienda e oggi è il direttore di stabilimento. I due imprenditori Hanno fatto analisi di mercato e di prodotto.

“Siamo partiti con l’e-commerce – spiega Elena – con le nostre 10 referenze: fragole, kiwi, pesche, patate dolci, barbabietole, broccoli, pomodori a cui abbiamo da poco aggiunto zucchine, fagiolini e peperoni. Per ora siamo gli unici in Italia ad utilizzare questa tecnologia, mentre in Europa qualcuno la usa per i formaggi. È innovativa e sta prendendo piede nel settore alimentare, tanto che alcune multinazionali del lattierocaseario sono venute in visita per studiarne gli impieghi. La peculiarità è l’estrema velocità di essicazione che consente di mantenere inalterate le proprietà nutrizionali”.

“Va considerato – precisa Maurizio – che frutta e verdura perdono circa il 90% del loro peso costituito da acqua e a fine ciclo hanno un’umidità residua del 35%. Per arrivare ad avere 15 grammi di prodotto finito, l’equivalente di una confezione, occorrono circa 200 g di prodotto fresco, pulito e lavato, un rapporto di circa 1 a 11”.

“Questi ragazzi sanno guardare al futuro – commentano da Confagricoltura Piacenza, a cui l’azienda è associata – innovando e proponendo prodotti per nuovi segmenti di mercato. L’azienda di famiglia lavora oltre 1.100 ettari nella provincia di Piacenza, la spinta verso l’ulteriore passo avanti è una preziosa connotazione del tipico spirito imprenditoriale che mira al continuo miglioramento”.